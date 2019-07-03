ЗВЕЗДЫ

«Красота в здоровье»: многодетная Цветаева отказалась от увеличения груди

Актриса выступила в поддержку естественности, подметив, что вполне комфортно ощущает себя в своем теле.

«Красота в здоровье»: многодетная Цветаева отказалась от увеличения груди
Анастасия Цветаева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Анастасия Цветаева воспитывает троих детей. Старшему сыну Кузьме в октябре исполнится четырнадцать лет. В отношениях с Надавом Ольганом актриса родила дочь Эстер, ей шесть лет. Младший ребенок пары — сын Акива — появился на свет в мае. Крохе исполнился месяц. По словам новоиспеченной мамочки, с появлением малыша ее возлюбленный согласился взять мини-декретный отпуск на две недели. Пока Анастасия приходила в себя после родов, ее избранник заботился о детях, освободив ее от всех домашних забот.

Рассуждая о материнстве и женственности, Цветаева призналась, что отказала себе в увеличении груди. Актриса полностью поддерживает тренд на естественность, заявив, что вполне комфортно ощущает себя в своем теле. Анастасия сама кормит сына, отказавшись от искусственного прикорма.

«С маленькой грудью я выгляжу молодо. Если сделать хотя бы 2-й размер, то из вечной девочки я перейду в разряд женщины, выглядящей на свой возраст… После трех кесаревых меньше всего на свете мне хочется терзать свое несчастное тело… Я хочу быть здоровой! Красота в здоровье, а не в искусственной идеальности», — сетует Анастасия.

Цветаева уже говорила о том, что ее дочь легко приняла маленького братика в семью. Ведь теперь в доме появился малыш, с которым можно будет играть, когда он немного подрастет.

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Анастасия Цветаевазвездные дети

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«Красота в здоровье»: многодетная Цветаева отказалась от увеличения груди
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