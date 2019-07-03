Волочкова ночью не сомкнула глаз из-за сильных болей в стопе

Анастасия Волочкова продолжает работать над московской версией постановки «Балерина и клоун», которая не так давно прошла в Анапе. Несмотря на различные административные перипетии, шоу удалось на славу, да и зрительский успех был стопроцентным.

Однако накануне звезда рассказала, что во время очередной репетиции получила травму. При этом призналась, что сдаваться на этом она не намерена. Но, похоже, Анастасия недооценила серьезность повреждения. Потому что уже в следующей своей публикации посетовала, что из-за болей в стопе она всю ночь не спала, в итоге проведя ночь на веранде.

«Не смогла уснуть. А днем ведь на репетицию. Эта красота рассвета исцеляет. (Или я хочу себе это внушить…)», — невесело заметила звезда, делясь с подписчиками снимком рассвета.