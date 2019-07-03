Климова определила 3-летнюю дочь в секцию плавания

В Stories на своей странице в Инстаграм Екатерина Климова опубликовала свежее фото, на котором запечатлена ее младшая дочь. Экс-возлюбленная Гелы Месхи водит 3-летнюю Беллу на плавание. Теперь малышка тренируется в бассейне. Вместо нарукавников у крохи есть детский надувной круг. К слову, сама Екатерина считает воду своей стихией. Об этом знаменитость рассказывала в одном из недавних интервью.

«Моя стихия — вода: плавание, аквааэробика. Также люблю кардионагрузки в тренажерном зале, когда-то занималась боксом», — отметила Климова в беседе с Hello!.

Свою младшую дочь актриса родила от партнера по ленте «Волчье солнце» Гелы Месхи. Также у Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летний Матвей и 10-летний Корней от Игоря Петренко.

По словам актрисы, ее младшая дочь очень любит разные «девичьи штучки» — платьица и рюши. При этом старшая наследница Екатерины — Лиза — в том же возрасте не была так зациклена на своей внешности.

«Белла любит девичьи штучки. Она смотрит на Лизу, на ее красивые волосы и хочет такие же… Мечтает отправиться с нами в отпуск, уже собирает чемодан», — признается Климова.

Ранее актриса публиковала видеоролики, на которых ее дочь от Гелы Месхи проявляла свои таланты и способности. Малышке нравится петь и танцевать. А родители крохи стараются поддерживать ее творческие эксперименты.