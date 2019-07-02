ЗВЕЗДЫ

Асмус призналась, что Харламов читает ей сказки на ночь

Актриса поделилась новыми интересными фактами о себе.

Асмус призналась, что Харламов читает ей сказки на ночь
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: globallookpress

Кристина Асмус нечасто делится подробностями семейной жизни. Из-за этого в СМИ появляются недостоверные новости о её жизни с Гариком Харламовым. Тогда актриса придумала рубрику, в которой делится интересными фактами о себе.

На этот раз Кристина Асмус призналась, что является чистюлей. Звезда «Интернов» готова чистить зубы по несколько раз в день, поэтому носит в сумочке зубную щетку и пасту. Также актриса презирает людей, которые не моют руки после туалета, а сама она отказывается умываться самой обычной водой.

Были также и забавные факты. Например, выяснилось, что Гарик Харламов любит читать своей супруге сказки на ночь. В очередной раз многие подписчики отметили, как Кристине Асмус повезло с мужем. Резидент Comedy Club заботится о жене. Недавно он порадовал любимую тортом в честь начала июля.

При этом ранее Кристина Асмус признавалась, что обожает стоять у плиты. В свободное время актриса готовит вкусности для мужа и дочери, но сама строго следит за питанием. Асмус поддерживает себя в форме благодаря спортивному прошлому.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусКристина Асмус

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Асмус призналась, что Харламов читает ей сказки на ночь
Интересно?
Поделись с друзьями: