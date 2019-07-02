Асмус призналась, что Харламов читает ей сказки на ночь

Кристина Асмус нечасто делится подробностями семейной жизни. Из-за этого в СМИ появляются недостоверные новости о её жизни с Гариком Харламовым. Тогда актриса придумала рубрику, в которой делится интересными фактами о себе.

На этот раз Кристина Асмус призналась, что является чистюлей. Звезда «Интернов» готова чистить зубы по несколько раз в день, поэтому носит в сумочке зубную щетку и пасту. Также актриса презирает людей, которые не моют руки после туалета, а сама она отказывается умываться самой обычной водой.

Были также и забавные факты. Например, выяснилось, что Гарик Харламов любит читать своей супруге сказки на ночь. В очередной раз многие подписчики отметили, как Кристине Асмус повезло с мужем. Резидент Comedy Club заботится о жене. Недавно он порадовал любимую тортом в честь начала июля.

При этом ранее Кристина Асмус признавалась, что обожает стоять у плиты. В свободное время актриса готовит вкусности для мужа и дочери, но сама строго следит за питанием. Асмус поддерживает себя в форме благодаря спортивному прошлому.