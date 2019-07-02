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Стало известно, кому Елизавета II разрешила читать личный дневник

Доступ к тетрадке с записями есть лишь у двух человек.

Стало известно, кому Елизавета II разрешила читать личный дневник
Елизавета II ведет секретный дневник. Фото: Global Look Press

У Елизаветы II есть секретный дневник, доступ к которому закрыт всем, кроме одного человека — ее супруга принца Филиппа.

Королева ведет записи в тетрадке каждый вечер: о том, с кем встречалась, где была, плюс мысли на разный счет. Она следит за тем, чтобы этот документ охранялся как зеница ока и требует, чтобы ее помощники уничтожали промокательную бумагу, которой она сушит чернила со своей ручки.

Садясь за дневник, Елизавета II требует, чтобы к ней обращались в этот момент только, если случится что-то из ряда вон выходящее, например, «атомная война».

«Она использует промокательную бумагу и после того, как заканчивает писать, на следующее утро в одну из обязанностей ее пажа входит уничтожить использованные листы, чтобы ни у кого даже не возникло мысли попробовать прочитать буквы наоборот», — отмечает инсайдер.

Королева заполняет дневник каждый вечер и берет его с собой и хранит в черном кожаном кейсе — уменьшенной копии ее красных кейсов для правительственных бумаг.

«От этого кейса есть всего два ключа — один у нее, а второй — у ее личного секретаря. Ее дневники никогда не пропадали, возможно, потому, что они представляют для нее такую же ценность, как сокровища короны», — продолжает источник.

«Если бы дневник не дай бог был утерян каким-нибудь, скажем, несчастным пажом, то, вероятнее всего, он бы закончил в Тауэре. Читать свои записи она позволяет только мужу», — цитирует инсайдера Express.

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Стало известно, кому Елизавета II разрешила читать личный дневник
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