На воздухе и босиком: Джейми Оливер с женой сыграют еще одну свадьбу

Звездный шеф-повар в следующем году отпразднует «фарфоровую» свадьбу со своей супругой Джулс.

Для Джейми Оливера наступивший год был не из легких — у него закрылись 22 ресторана. Поэтому следующий он решил целиком посвятить семье.

Мало того, что нужно собраться с мыслями о том, что делать с бизнесом дальше, так еще у него с женой Джулс намечается круглая дата — 20 лет совместной жизни.

В честь такой даты супруги решили все начать с чистого листа и снова сыграть свадьбу. По словам 44-летней Джулс, в этот раз они хотят сделать все по-другому.

«Наша свадьба была формальной, но это не в нашем характере. Мы хотим, чтобы она была на воздухе и босиком», — рассказывает она.

«Это будет большой праздник. Почему бы, черт побери, нет? Думаю, у нас все получится», — добавляет она.

Во время первой свадьбы Джейми с невестой должны были танцевать свадебный вальс, но так как жених не любил этого, то мудрая Джулс просто оставила его в покое.

«Молодожены» собираются отправиться играть свадьбу в Корнуэлл. Джулс призналась, что все были потрясены закрытием ресторанов мужа, которому пришлось уволить 1300 человек. После такого всем нужен отдых.

Сама Джулс уверяет, что для счастья ей просто нужен муж и дети, а все остальное приложится, пишет Mirror.