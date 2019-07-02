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Кайли Миноуг расплакалась на сцене знаменитого британского фестиваля

В Британии проходит знаменитый «Гластонбери». Певица поделилась с поклонниками трогательной историей, связанной с ним.

Кайли Миноуг расплакалась на сцене знаменитого британского фестиваля
Кайли Миноуг / Global look press

В окрестностях городка Гластонбери в Великобритании в первые дни июля проходит одноименный музыкальный фестиваль. Перед зрителями уже выступили такие мировые звезды, как Майли Сайрус, Кайли Миноуг, Ник Кейв, Шерил Коу, Лиам Галлахер, Билли Айлиш и Джанет Джексон.

Последнюю, кстати, в Сети уже обвинили в использовании фонограммы во время исполнения своих легендарных хитов на сцене фестиваля. Многие разочаровались, что королева R’n’B выступала не «вживую».

Своим появлением на сцене «Гластонбери» также отметилась 51-летняя Кайли Миноуг. В последнее время австралийская певица не так часто дает концерты и появляется на публике. А на своей странице в Instagram Миноуг публикует в основном архивные фото и видео.

На «Гластонбери» Кайли исполнила несколько своих известных песен, а для участия в шоу она выбрала красный комбинезон и яркий макияж.

На фото и видео, которые появились в Instagram, можно увидеть, что за последние годы звезда мировой поп-сцены значительно изменилась — годы берут свое. При этом многочисленные поклонники отмечают, что Кайли Миноуг по-прежнему зажигает на сцене и отлично поет.

Напомним, что в середине 2000-х певица столкнулась с онкологическим заболеванием — у нее обнаружили рак молочной железы.

Стоит отметить, что для Кайли Миноуг этот фестиваль «Гластонбери» стал первым. Она должна была выступить на нем в 2005 году, однако ей пришлось пропустить мероприятие из-за страшного известия об онкологии. Поэтому сейчас, когда спустя годы Миноуг все-таки вышла на сцену «Гластонбери», то не смогла сдержать слез перед зрителями. А те, в свою очередь, встретили ее бурными аплодисментами.

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ГластонбериКайли Миноугкомбинезонмузыкальный фестивальпостаревший вид

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Кайли Миноуг расплакалась на сцене знаменитого британского фестиваля
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