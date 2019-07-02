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Принц Уильям почтил память принцессы Дианы вместе с ее фанатами

Кенсингтонский дворец ежегодно становится местом паломничества поклонников погибшей принцессы.

Принц Уильям почтил память принцессы Дианы вместе с ее фанатами
Принц Уильям поблагодарил фанатов за их отношение к принцессе Диане. Фото: Global Look Press

В понедельник, 1 июля, принцессе Диане исполнилось бы 58 лет. Каждый год накануне этой даты у ворот Кенсингтонского дворца собираются ее поклонники, которые дежурят по ночам.

Фанаты были несказанно удивлены, когда к ним вышел принц Уильям около семи часов вечера в сопровождении охраны. Он поприветствовал небольшую группу людей, которые пришли почтить память его матери и пожал им руки.

Муж Кейт Миддлтон был одет в обычные темно-синие хлопчатобумажные брюки и синюю рубашку. Во время общения с фанатами он также рассказал им о том, как идет работа над памятником принцессе Диане, который бы символизировал ее жизнь и наследие.

«Уильям сказал мне, что знает, что мы приходим сюда на протяжении многих лет и поблагодарил за то, что мы делаем для его матери», — рассказал один из собравшихся у дворца Джон Лори. «Я все еще дрожу от волнения», — добавил он.

Говоря о монументе в честь 20-летия со дня трагической смерти Дианы, принц Уильям отметил, что дата еще будет уточняться.

«Скоро, очень скоро. Мы просто хотим, чтобы все было идеально. Это очень важно», — цитирует герцога Кембриджского Hello!.

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Британская королевская семьяПринц УильямПринцесса Диана

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Принц Уильям почтил память принцессы Дианы вместе с ее фанатами
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