Принц Уильям почтил память принцессы Дианы вместе с ее фанатами

В понедельник, 1 июля, принцессе Диане исполнилось бы 58 лет. Каждый год накануне этой даты у ворот Кенсингтонского дворца собираются ее поклонники, которые дежурят по ночам.

Фанаты были несказанно удивлены, когда к ним вышел принц Уильям около семи часов вечера в сопровождении охраны. Он поприветствовал небольшую группу людей, которые пришли почтить память его матери и пожал им руки.

Муж Кейт Миддлтон был одет в обычные темно-синие хлопчатобумажные брюки и синюю рубашку. Во время общения с фанатами он также рассказал им о том, как идет работа над памятником принцессе Диане, который бы символизировал ее жизнь и наследие.

«Уильям сказал мне, что знает, что мы приходим сюда на протяжении многих лет и поблагодарил за то, что мы делаем для его матери», — рассказал один из собравшихся у дворца Джон Лори. «Я все еще дрожу от волнения», — добавил он.

Говоря о монументе в честь 20-летия со дня трагической смерти Дианы, принц Уильям отметил, что дата еще будет уточняться.

«Скоро, очень скоро. Мы просто хотим, чтобы все было идеально. Это очень важно», — цитирует герцога Кембриджского Hello!.