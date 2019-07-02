ЗВЕЗДЫ

Приятная встреча: Гагарина столкнулась с Варнавой в Париже

Звезды отправились на показ русского дизайнера Ульяны Сергеенко во время Недели моды.

Приятная встреча: Гагарина столкнулась с Варнавой в Париже
Полина Гагарина. Фото: globallookpress

Полина Гагарина вместе с мужем Дмитрием Исхаковым отправилась в Париж. Пока что певица не разглашает, для чего они посетили столицу Франции.

Известно, что в первых числах июля проходит Неделя моды, в которой участвует российский дизайнер Ульяна Сергеенко. Поддержать отечественного кутюрье прибыли Яна Рудковская и экс-возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина. Скорее всего, Полина Гагарина также станет гостьей показа, поскольку ее подруга Екатерина Варнава прибыла в Париж по той же причине.

Видимо, для звезд было неожиданностью пересечься во Франции. Участница Comedy Woman уже успела прогуляться в наряде от Ульяны Сергеенко. Возможно, в скором времени певица также похвастается кутюрным нарядом в Instagram.

Екатерина Варнава и Полина Гагарина. Фото
Варнава и Гагарина случайно встретились в Париже. Скриншот: instagram.com/kativarnava/

«Можно сделать так, чтобы мы с тобой так часто не встречались?» — пошутила Полина Гагарина в Stories. Несмотря на плотный график, певица и юмористка смогли встретиться недавно в подмосковном доме Гагариной. Вместе они подурачились в бассейне. Теперь звездам будет нескучно в Париже.

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Екатерина ВарнаваНеделя моды в ПарижеПарижПолина Гагарина

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Приятная встреча: Гагарина столкнулась с Варнавой в Париже
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