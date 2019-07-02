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Жена помогла Александру Ревве исполнить давнюю мечту

Шоумен и его семья путешествуют по Испании.

Жена помогла Александру Ревве исполнить давнюю мечту
Александр Ревва исполнил свою заветную мечту. Фото: globallookpress.com

Супруга Анжелика помогла Александру Ревве исполнить его заветную мечту. Девушка поделилась в Instagram новой семейной фотографией, на которой комик, его жена и дочка отдыхают в Испании, на Пальма-де-Майорке.

«Осуществляем папину мечту», – подписала солнечный кадр Анжелика.

Совсем недавно супруги отметили важную дату – пятнадцать лет с момента встречи. Пара съездила на Сардинию, эта поездка стала подарком жене от Реввы.

Ревва познакомился с будущей женой в середине двухтысячных. Уже тогда он был популярным артистом, выступал в КВН в составе команды «Утомленные солнцем». Первый раз Александр и Анжелика встретились в одном из сочинских клубов. По словам комика, это была любовь с самого первого взгляда. Увидев красавицу, шоумен решил поразить ее своими фирменными плясками, однако такой подход девушка не оценила.

Как оказалось, Анжелика попросту не узнала в танцоре звезду. Это задело Ревву, и он решил добиться расположения будущей жены во что бы то ни стало. Влюбленные сыграли свадьбу в апреле 2007 года, сейчас они воспитывают двух дочерей – Алису и Амели, напоминает «7 Дней».

Звезда Comedy Club дружит со многими российскими звездами и даже вхож в дом самой Аллы Борисовны Пугачевой. Как сообщал портал teleprogramma.pro, с 15-летием со дня знакомства супругов поздравили их звездные друзья – Валерия, Максим Галкин, Светлана Лобода и многие другие.

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Жена помогла Александру Ревве исполнить давнюю мечту
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