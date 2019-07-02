Высоцкая осыпала комплиментами Павла Деревянко в его день рождения

2 июля российский актер театра и кино Павел Деревянко отмечает день рождения — артисту исполняется 43 года. Одной из первых коллегу по сцене поспешила поздравить Юлия Высоцкая.

В честь праздника она опубликовала совместное фото со своим партнером по спектаклю «Дядя Ваня», а также осыпала актера комплиментами.

«Пашка! Дорогой! Трогательный, веселый, нежный, смешной, добрый, талантливый, стремящийся вверх… будь! @pablo_derevyanko лучший Дядя Ваня! И не только!)) с любовью!» — написала Высоцкая на своей странице в соцсети Instagram.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям, а на комплименты поспешил ответить сам именинник.

«Юлечка)) Спасибо, дорогая!! Оочень приятно», — ответил Павел Деревянко в комментариях. Деревянко поздравили многие коллеги, включая Артема Ткаченко, Александра Ревву и не только. Актер сделал себе подарок: он выбрал место под строительство будущего дома в родных местах — на Алтае.

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Напомним, накануне Юлия Высоцкая опубликовала у себя в Instagram необычный кадр, на котором она шагает по улице в брючном костюме. Многие подписчики отметили, что на этом снимке актриса сильно напоминает своего мужа Андрея Кончаловского.