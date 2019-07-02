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Канделаки вспомнила неприятный эпизод, после которого отказалась от мяса

Звезда вспомнила неприятный инцидент, после которого она долгие годы не ест мясную продукцию.

Канделаки вспомнила неприятный эпизод, после которого отказалась от мяса
Тина Канделаки Фото: Eastnews

Тина Канделаки тщательно следит за своим внешним видом. Звезда не стесняется открыто говорить, что прибегает к различным косметологическим манипуляциям, пропадет в спортзале и контролирует свое питание.

Не так давно ведущая пожаловалась, что никак не может избавиться от привычки пить кофе. По словам ее тренера, это негативно сказывается на ее фигуре и замедляет вывод лишней жидкости. Но Канделаки настолько нравится вкус этого напитка, что она пока не в силах от него отказаться — даже ради идеальных форм.

Однако от другого продукта Тина отказалась с легкостью. Она не раз упоминала, что вегетарианка, а теперь объяснила, что отказ от мяса ничего ей не стоил.

Тина Канделаки
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

«Ответ на вопрос «Как вы отказались от мяса?» звучит очень просто: «В одночасье».Сразу после рождения дочери. Притом, что всю беременность я с большим удовольствием ела курицу, я обнаружила в себе неприятие мяса во всех его формах на физиологическом уровне», — поделилась ведущая.

Она вспомнила один неприятный инцидент в ресторане. По словам Канделаки официант случайно принес ей тарелку с тар-таром — блюдом из сырого мяса. От запаха и вида блюда ее стошнило прямо в зале. Она подчеркнула, что вегетарианство — исключительно ее выбор и она не агитирует за такую систему питания.

«При этом я не агитирую за вегетарианство с поправкой на то, что мясная индустрия в большинстве своем бесчеловечна. В погоне за маржой производством заведуют технологи. Так что, если вы едите мясо, следите за тем, чтобы оно было свежим, без механической переработки и произведенное в хозяйстве, которому вы доверяете», — заключила она.

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вегетарианстводиета звездТина Канделаки

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Канделаки вспомнила неприятный эпизод, после которого отказалась от мяса
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