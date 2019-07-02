Канделаки вспомнила неприятный эпизод, после которого отказалась от мяса

Тина Канделаки тщательно следит за своим внешним видом. Звезда не стесняется открыто говорить, что прибегает к различным косметологическим манипуляциям, пропадет в спортзале и контролирует свое питание.

Не так давно ведущая пожаловалась, что никак не может избавиться от привычки пить кофе. По словам ее тренера, это негативно сказывается на ее фигуре и замедляет вывод лишней жидкости. Но Канделаки настолько нравится вкус этого напитка, что она пока не в силах от него отказаться — даже ради идеальных форм.

Однако от другого продукта Тина отказалась с легкостью. Она не раз упоминала, что вегетарианка, а теперь объяснила, что отказ от мяса ничего ей не стоил.

«Ответ на вопрос «Как вы отказались от мяса?» звучит очень просто: «В одночасье».Сразу после рождения дочери. Притом, что всю беременность я с большим удовольствием ела курицу, я обнаружила в себе неприятие мяса во всех его формах на физиологическом уровне», — поделилась ведущая.

Она вспомнила один неприятный инцидент в ресторане. По словам Канделаки официант случайно принес ей тарелку с тар-таром — блюдом из сырого мяса. От запаха и вида блюда ее стошнило прямо в зале. Она подчеркнула, что вегетарианство — исключительно ее выбор и она не агитирует за такую систему питания.

«При этом я не агитирую за вегетарианство с поправкой на то, что мясная индустрия в большинстве своем бесчеловечна. В погоне за маржой производством заведуют технологи. Так что, если вы едите мясо, следите за тем, чтобы оно было свежим, без механической переработки и произведенное в хозяйстве, которому вы доверяете», — заключила она.