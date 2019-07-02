51-летняя Ольга Кабо объяснила, как защищает кожу от старения

Ольга Кабо по праву считается одной из самых красивых актрис российского театра и кинематографа. Звезда по-прежнему востребована и выглядит намного моложе своего возраста.

больше по теме Кабо на каникулах снялась в новой фотосессии с 6-летним сыном В 51 год актриса обладает роскошной фигурой.

В своем Instagram актриса часто показывает снимки, демонстрируя не только подтянутую фигуру, но и ухоженное лицо. При этом она обходится без омолаживающих инъекций.

На днях она анонсировала в своем микроблоге рубрику «Beauty путешествия с Ольгой Кабо». Артистка пообещала рассказывать своим фолловерам о предпочтениях в сфере красоты и здоровья.

В первом же выпуске знаменитость напомнила, что важнейшую роль в поддержании здоровья кожи и профилактике возрастных изменений является защита от ультрафиолетового излучения. Она отметила, что всем женщинам хочется получить в отпуске загар, однако это может обернуться негативными последствиями в будущем. Кабо вспомнила, что защищалась от солнца с самого детства, ее этому научила мама.

«Всегда первый вопрос, который беспокоил мою маму — как правильно загореть и спасти нас от болезненных солнечных ожогов. Если Вы помните, в советские времена вообще не было солнцезащитных средств. Поэтому мы старались выбирать места в тени, под тентом, купаться в майках и быть на пляже до 11 утра, когда солнце ещё мягкое», — написала Ольга.

По ее словам, в наше время такие меры излишни, ведь в магазинах достаточно косметики для пляжа. Она отметила, что всегда пользуется санскринами с максимальным уровнем защиты SPF 50 и у нее всегда ровный загар и здоровая кожа, защищенная от негативных последствий солнца.