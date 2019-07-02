ЗВЕЗДЫ

51-летняя Ольга Кабо объяснила, как защищает кожу от старения

Актриса поделилась одним из своих «рецептов красоты».

51-летняя Ольга Кабо объяснила, как защищает кожу от старения
Ольга Кабо Фото: Globallookpress.com

Ольга Кабо по праву считается одной из самых красивых актрис российского театра и кинематографа. Звезда по-прежнему востребована и выглядит намного моложе своего возраста.

В своем Instagram актриса часто показывает снимки, демонстрируя не только подтянутую фигуру, но и ухоженное лицо. При этом она обходится без омолаживающих инъекций.

На днях она анонсировала в своем микроблоге рубрику «Beauty путешествия с Ольгой Кабо». Артистка пообещала рассказывать своим фолловерам о предпочтениях в сфере красоты и здоровья.

Ольга Кабо
Ольга Кабо. Фото:instagram.com/kabo_olga

В первом же выпуске знаменитость напомнила, что важнейшую роль в поддержании здоровья кожи и профилактике возрастных изменений является защита от ультрафиолетового излучения. Она отметила, что всем женщинам хочется получить в отпуске загар, однако это может обернуться негативными последствиями в будущем. Кабо вспомнила, что защищалась от солнца с самого детства, ее этому научила мама.

«Всегда первый вопрос, который беспокоил мою маму — как правильно загореть и спасти нас от болезненных солнечных ожогов. Если Вы помните, в советские времена вообще не было солнцезащитных средств. Поэтому мы старались выбирать места в тени, под тентом, купаться в майках и быть на пляже до 11 утра, когда солнце ещё мягкое», — написала Ольга.

По ее словам, в наше время такие меры излишни, ведь в магазинах достаточно косметики для пляжа. Она отметила, что всегда пользуется санскринами с максимальным уровнем защиты SPF 50 и у нее всегда ровный загар и здоровая кожа, защищенная от негативных последствий солнца.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга Кабосекрет молодости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
51-летняя Ольга Кабо объяснила, как защищает кожу от старения
Интересно?
Поделись с друзьями: