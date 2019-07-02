Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер

35-летняя Хлои Кардашян вот уже много лет остается звездой американских реалити, а также успешной бизнесвумен. Вместе с сестрами из семейства Кардашян-Дженнер она выпускает коллекции одежды и запускает телешоу, а родственницы ничуть не отстают от нее, зарабатывая десятки миллионов долларов.

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Плотный рабочий график практически не позволяет девушкам собраться вместе даже для одного снимка. Но Хлои, хотя и не без труда, сделать это удалось. Кардашян выложила в Instagram редкий кадр, на котором позирует перед камерой в компании Кортни и Ким Кардашян и Кайли и Кендалл Дженнер.

«Не представляете, как нелегко было собрать их вместе и заставить смотреть в объектив!» – пишет Хлои в своем блоге.

Поклонники поставили снимку больше двух миллионов «лайков», а в комментариях, число которых перевалило за восемь тысяч, многие отметили, что знаменитости выглядят потрясающе.

«Вы, девочки, практически управляете земным шаром», – заявила подписчица Хлои с ником bentt_bentt.