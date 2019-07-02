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Экс-гитаристка «Ранеток» решила начать певческую карьеру

Наташа Мильниченко взяла псевдоним Валюта.

Экс-гитаристка «Ранеток» решила начать певческую карьеру
Наташа Мильченко Валюта Фото: instagram.com/natasha_milnichenko

Группа «Ранетки» долгое время была одной из самых популярных у российской молодежи. Рейтингов коллективу добавил одноименный сериал, в котором девушки показали себя в начале творческого пути.

Затем группа распалась, повзрослевшие солистки занялись личной жизнью — выходили замуж, рожали детей. Однако некоторые решили, что пора возвращаться на сцену. Одной из первых о себе заявила Наташа Мильниченко. Девушка, выполнявшая в «Ранетках» роль соло-гитаристки, занялась собственной карьерой.

На днях певица презентовала свой новый клип на песню «Мир гибнет из-за нас». Выступать исполнительница предпочла под псевдонимом Валюта. В своих соцсетях она отметила, что это первая ее самостоятельная музыкальная работа и очень переживает, как ее примут поклонники.

Стоит отметить, что Наташа замужем за продюсером группы Сергеем Мильниченко, который старше ее на 24 года. Пара воспитывает двоих дочерей.

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Тэги:

группа "Ранетки"Наташа Мильниченконовый клиппевица Валюта

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Экс-гитаристка «Ранеток» решила начать певческую карьеру
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