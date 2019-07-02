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Позирующую для фото Викторию Боню засняли на видео

Фотомодель поделилась в соцсети результатом смешного розыгрыша.

Позирующую для фото Викторию Боню засняли на видео
Викторию Боню разыграли на отдыхе. Фото: globallookpress.com

Виктория Боня отправилась отдыхать в Турцию, на знаменитый курорт Бодрум. В блоге светской львицы в Instagram вот уже который день появляются снимки морских закатов, местных блюд, интерьеров отеля. Но сама Боня отмечает, что на отдыхе сложно делать интересные, не однообразные фотографии.

Накануне телеведущей все-таки удалось опубликовать нетривиальные кадры. Виктория призналась, что фотограф, снимавший ее для очередной фотосессии, смешно разыграл ее. Пока она позировала, принимая подходящие к случаю положения рук, ног и головы, ее попросту засняли на видео.

«Когда тебя жестоко обманули. Сказали, что фоткают, давая советы, как держать голову и так далее… Если бы вы слышали голос за кадром», – поделилась звезда с поклонниками.

Напомним, в последнее время Боня заметно похудела. Когда ее вес достиг критически низкой отметки, девушка задумалась о том, что пора бы ей набрать несколько килограммов. Он начала тренировки в спортзале и поменяла рацион питания, что позволило ей набрать всего килограмм, однако дальше дело не пошло.

Боня не скрывает, что ее смущает собственная худоба, и даже просит поклонников не напоминать ей об этом недостатке. Но ее страничка в соцсети продолжает пополняться критическими замечаниями комментаторов и полезными советами по набору веса.

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Позирующую для фото Викторию Боню засняли на видео
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