Джейсон Стэйтем освоил «искусство сабража»

Звезда боевиков присоединился к флешмобу, цель которого эффектно сбить крышку с бутылки.

В Сети набирает обороты флешмоб bottlecapchallenge, целью которого является сбить крышку с бутылки при помощи бойцовского приема «вертушка».

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Такую интерпретацию искусства сабража — способа открывать бутылку игристого вина саблей, лихо сбив горловину бутылки — предложил модельер спортивной одежды Эрролсон Хью.

В Instagram он поделился роликом, где продемонстрировал виртуозное владение приемом и бросил эстафетную палочку не кому-нибудь, а американскому бойцу смешанных единоборств Максу Холлоуэю, который числится на четвертой строчке UFC.

Однако несмотря на все регалии, спортсмен хоть и попал по крышке бутылки, но сбить ее ему так и не удалось.

Макс, в свою очередь, бросил вызов семикратному лауреату «Грэмми» гитаристу Джону Майеру. Музыкант показал, что не только виртуозно играет на гитаре.

Точным движением ноги с разворота он сбил пробку и передал эстафету Джейсону Стэйтему. Звезда боевиков доказал, что новая интерпретация «искусства сабража» ему по плечу, точнее — по ноге, и лихо отправил пробку от бутылки в «нокаут».