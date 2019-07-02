«Надо выбирать»: Запашный сравнил жизни человека и животного

Эдгар Запашный — продолжатель знаменитой династии дрессировщиков Запашных. Сперва они с братом Аскольдом выступали вместе со своим знаменитым отцом Вальтером, затем занялись сольными номерами.

Несмотря на плотную работу с животными практически всю свою жизнь, оба дрессировщика регулярно негативно высказываются в отношении зооззащитников. Они утверждают, что животные прекрасно себя чувствуют в цирках, зоопарках и океанариумах, а люди, которые создают вокруг шум и подписывают петиции об их освобождении, просто создают себе пиар.

Однако на этот раз артист высказался о животных еще более жестко. В своем Instagram он опубликовал видеоролик, на котором бараны переходят трассу, машины начинают тормозить и в итоге врезаются друг в друга. Затем животное все же сбивают, оно поднимается и в панике бежит обратно.

«Жизнь животного конечно важна, но человеческая жизнь бесценна!» — написал Запашный, сопроводив пост хештегом #надовыбирать.

Поклонники не согласились с дрессировщиком, отметив, что затормозить при приближении живого существа — естественная человеческая реакция. Один из подписчиков заявил, что властям необходимо сделать тоннели для безопасного перехода животных. На это Запашный с сарказмом поинтересовался, каким образом придется информировать животных об этих переходах и будут ли предусмотрены штрафы для тех, кто пренебрегает правилами безопасности.