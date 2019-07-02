ЗВЕЗДЫ

Мария Кожевникова рассказала о лечении своих детей

Актриса призналась, что два года разные врачи не могли поставить точный диагноз ее наследникам.

Мария Кожевникова рассказала о лечении своих детей
ями Иваном и Максимом Фото: Globallookpress.com

Мария Кожевникова не только талантливая артиста, но и многодетная мать. Знаменитость с мужем воспитывают троих детей — погодок Ивана и Максима и маленького Васю, родившегося в 2017 году.

Мария регулярно делится фотографиями детей и наблюдениями за их жизнью. Она старается окружить малышей максимальной заботой, но все предусмотреть невозможно и звезда столкнулась с болезнью наследников.

Она рассказала, что старшие сыновья заболели еще два года назад и с тех пор она безуспешно водила их по самым лучшим врачам, но прогресса было не видно.

Старшие сыновья Марии Кожевниковой с врачом
Старшие сыновья Марии Кожевниковой с врачом Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«Два года я искала профессионала своего дела — врача аллерголога. Два года каждый врач, а их было много, очень много, я же дотошная мать, говорил своё мнение, которое не совпадало с предыдущим, не поверите, у нас даже анализы не сходятся в разных клиниках», — поделилась Кожевникова.

Она пожаловалась, что родителям всегда очень трудно быть объективными в таких ситуациях, ведь под угрозой самое дорогое — здоровье детей.

По ее словам, у мальчиков были все симптомы аллергии — красные пятна, насморк, отеки. Затем к клинической картине добавился кашель. Лечение, назначенное специалистами, не помогало и Ваня с Максимом продолжали чувствовать себя плохо.

Мария добавила, что затем им наконец удалось встретить хорошего доктора, который разобрался в симптомах, отменил предыдущие диагнозы и назначил другие исследования. Какое именно заболевание нашли у мальчишек она не уточнила. В завершении актриса пожелала всем своим подписчикам, чтобы их дети не болели.

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дети звездлечение болезниМария Кожевникова

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Мария Кожевникова рассказала о лечении своих детей
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