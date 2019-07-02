Полина Диброва выбрала для отпуска российский курорт

Полина Диброва поделилась с поклонниками, что вот-вот откроет купальный сезон. Несмотря на начало второго летнего месяца, она еще не успела окунуться в морскую воду, и такая возможность совсем скоро ей предоставится. Молодая мама отправляется в отпуск.

Сама Полина не указывает на каком побережье собирается отдыхать, но под ее сообщением стоит хештег #Сочи.

«Доброе утро! Июль! Помчали Мы», — написала 29-летняя девушка.

Настроение у Дибровой явно отпускное, она сопроводила радостный пост снимком в смелом купальнике. Для фотосъемки она выбрала закрытую модель, которая еще больше подчеркивает все достоинства фигуры девушки.

Купальник цвета фуксии отлично подчеркивает тонкую талию, а глубокий вырез — шикарный бюст.

В целом получился отличный образ в стиле пин-ап. Диброва отлично влилась в образ винтажной красотки из сороковых годов: прическа, солнечные очки и повязка на голову — все дополняет общую картину.

Пока не ясно будет ли супруг – популярный телеведущий Дмитрий Дибров – отдыхать вместе с женой или он занят работой. Накануне он был на фестивале в Южно-Сахалинске, а после улетел в Японию.

Ранее жена Дмитрия Диброва пожаловалась, что на целую неделю осталась в доме без помощников по хозяйству. Это произошло впервые за 10 лет, и девушка была неприятна поражена объемом работы, который на нее свалился. Полина, конечно же, справилась, но призналась, что не хотела бы жить в таком режиме постоянно, пишет сайт argumenti.ru.