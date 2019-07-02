ЗВЕЗДЫ

Полина Диброва выбрала для отпуска российский курорт

Супруга известного телеведущего отправилась в Сочи.

Полина Диброва выбрала для отпуска российский курорт
Полина Диброва показала новый купальник цвета фуксии ФОТО: www.instagram.com/polinadibrova/

Полина Диброва поделилась с поклонниками, что вот-вот откроет купальный сезон. Несмотря на начало второго летнего месяца, она еще не успела окунуться в морскую воду, и такая возможность совсем скоро ей предоставится. Молодая мама отправляется в отпуск.

Сама Полина не указывает на каком побережье собирается отдыхать, но под ее сообщением стоит хештег #Сочи.

«Доброе утро! Июль! Помчали Мы», — написала 29-летняя девушка.

Настроение у Дибровой явно отпускное, она сопроводила радостный пост снимком в смелом купальнике. Для фотосъемки она выбрала закрытую модель, которая еще больше подчеркивает все достоинства фигуры девушки.

Купальник цвета фуксии отлично подчеркивает тонкую талию, а глубокий вырез — шикарный бюст.

В целом получился отличный образ в стиле пин-ап. Диброва отлично влилась в образ винтажной красотки из сороковых годов: прическа, солнечные очки и повязка на голову — все дополняет общую картину.

Пока не ясно будет ли супруг – популярный телеведущий Дмитрий Дибров – отдыхать вместе с женой или он занят работой. Накануне он был на фестивале в Южно-Сахалинске, а после улетел в Японию.

Ранее жена Дмитрия Диброва пожаловалась, что на целую неделю осталась в доме без помощников по хозяйству. Это произошло впервые за 10 лет, и девушка была неприятна поражена объемом работы, который на нее свалился. Полина, конечно же, справилась, но призналась, что не хотела бы жить в таком режиме постоянно, пишет сайт argumenti.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий Дибровотдых в СочиПолина ДиброваФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полина Диброва выбрала для отпуска российский курорт
Интересно?
Поделись с друзьями: