ЗВЕЗДЫ

Оскар Кучера не собирался заводить пятого ребенка

Известие о новой беременности жены стало для телеведущего большой неожиданностью.

Оскар Кучера не собирался заводить пятого ребенка
Оскар Кучера станет отцом в пятый раз. Фото: globallookpress.com

В третьем браке у Оскара Кучеры родилось трое детей. От второй жены у телеведущего, актера и музыканта есть сын, а с действующая третья супруга Юлия примерно в середине июля родит ему уже пятого по счету ребенка.

Артист признается, что испытал настоящий шок, узнав о новой беременности избранницы. Конечно, чувства эти были радостными, просто он не рассчитывал, что это случится.

«Я не собирался заводить еще детей, но здорово, что так получилось! Это же прекрасно», — говорит многодетный отец.

Несмотря на плотный рабочий график, время для общения с наследниками Оскар находит с легкостью. Тем более, что старшие дети пары подросли уже достаточно, чтобы учиться самостоятельно, без особой помощи родителей.

Сейчас, когда у ребят идут школьные каникулы, семья Кучеры отдыхает в Майями. Здесь появится на свет малыш, а двое сыновей и девятилетняя дочка Алисия смогут как следует отдохнуть от учебы.

Как рассказал телеведущий в интервью порталу womanhit.ru, уже в августе он планирует выйти из отпуска и вернуться к работе. Он будет участвовать в театральных постановках, а также займется съемками шоу «Звезды сошлись» и еще одним новым проектом.

Оскар Кучера с семьей. Фото: globallookpress.com
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беременность и родыОскар КучераЮлия Кучера

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Оскар Кучера не собирался заводить пятого ребенка
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