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Анна Нетребко показала стройность фигуры на отдыхе

Певица поделилась кадром с велопрогулки.

Анна Нетребко показала стройность фигуры на отдыхе
Анна Нетребко Фото: Eastnews

Анна Нетребко неоднократно высказывалась по поводу стройности в духе движения «бодипозитив». Певица не придерживается диет, не посещает спортзал и не скрывает своей любви к калорийной пище, которую с удовольствием готовит для семьи и друзей.

Однако очевидно — Анна все-таки похудела. Оперная дива показала фото с велопрогулки с мужем, сыном и друзьями. На снимке Нетребко сидит на велосипеде в коротких джинсовых шортах, и трудно не обратить внимание на стройность ее ног. Помимо этого, звезда сцены решила отказаться в тот день от макияжа.

Анна Нетребко с семьей и друзьями на велопрогулке
Анна Нетребко с семьей и друзьями на велопрогулке Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники отметили прекрасную форму Анны и наговорили ей множество комплиментов.

«Не могу удержаться и не написать: «Какие красивые у Вас ноги!»», «Анна, какая же вы стройная», «Аня, как Вы с мужем здорово похудели. В спортивном стиле так молодо выглядите», «Как классно оба похудели и помолодели!» — написали фолловеры.

Сама певица никак не прокомментировала свое похудение и пока не ответила на комментарии подписчиков.

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Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиБез макияжаНетребкопохудение

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Анна Нетребко показала стройность фигуры на отдыхе
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