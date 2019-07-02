Анна Нетребко показала стройность фигуры на отдыхе

Анна Нетребко неоднократно высказывалась по поводу стройности в духе движения «бодипозитив». Певица не придерживается диет, не посещает спортзал и не скрывает своей любви к калорийной пище, которую с удовольствием готовит для семьи и друзей.

Однако очевидно — Анна все-таки похудела. Оперная дива показала фото с велопрогулки с мужем, сыном и друзьями. На снимке Нетребко сидит на велосипеде в коротких джинсовых шортах, и трудно не обратить внимание на стройность ее ног. Помимо этого, звезда сцены решила отказаться в тот день от макияжа.

Поклонники отметили прекрасную форму Анны и наговорили ей множество комплиментов.

«Не могу удержаться и не написать: «Какие красивые у Вас ноги!»», «Анна, какая же вы стройная», «Аня, как Вы с мужем здорово похудели. В спортивном стиле так молодо выглядите», «Как классно оба похудели и помолодели!» — написали фолловеры.

Сама певица никак не прокомментировала свое похудение и пока не ответила на комментарии подписчиков.