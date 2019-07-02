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Андрей Разин высмеял Михаила Ефремова в балетной пачке

Продюсер опубликовал снимок из картины «Кошечка», где актер снялся в главной роли.

Андрей Разин высмеял Михаила Ефремова в балетной пачке
Разин посмеялся над Михаилом Ефремовым/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram опубликовал снимок актера Михаила Ефремова в балетной пачке из картины «Кошечка» режиссера Григория Константинопольского. Фильм вышел на экраны в 2009 году. Психоделическая комедия состоит из пяти новелл. В одной из них и снялся Михаил Ефремов.

«Михаил Ефремов готов к выходу на сцену», — заявил продюсер «Ласкового мая». Интересно, что Разин закрыл свой пост от комментариев. Непонятно, почему он вдруг разместил именно эту фотографию мэтра. Не исключено, что между продюсером и актером пробежала черная кошка, и Разин решил высмеять Ефремова, который известен своим непростым характером.

Отметим, что в картине «Кошечка» Михаил Ефремов сыграл пожилую никому не нужную балерину Варечку. У женщины нет поклонников, но есть собака, которую она назвала Айседорой Дункан. Отказываясь от всех человеческих удовольствий, она всё своё время посвящает репетициям. Однако, пробиться на главные роли ей не позволяют.

Добавим, что Михаил Ефремов сейчас пребывает не в лучшем состоянии. Несколько дней назад актер похоронил мать Аллу Покровскую. У женщины был целый букет различных заболеваний. Особенно сильно беспокоила ее в последние годы жизни печень.

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Андрей РазинГригорий КонстантинопольскийМихаил ЕфремовФильм "Кошечка"

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Андрей Разин высмеял Михаила Ефремова в балетной пачке
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