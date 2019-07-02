«Ради улыбки»: Юлия Михалкова поделилась пляжным настроением

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова пофилософствовала в Instagram, естественно, в открытом купальнике. Впрочем, внешний вид актрисы можно оправдать нахождением на берегу моря. К слову, свой облик она разбавила кокосом, который держала в руках.

По словам Юлии Михалковой, люди привыкла всегда и во всем искать смысл жизни. Они стараются отдавать себя делу и работе. Ставят задачи и мечтают скорее их выполнить. При этом она считает, что важно жить в моменте здесь и сейчас. При этом свое призвание можно найти в решении каких-то конкретных задач.

«Жить нужно не для того, чтобы завтра было много денег и меньше работы. А просто ради улыбки, вашей улыбки! Ради вкусного обеда с близкими. Ради летней прогулки по городу с мороженым. Давайте вместе учиться жить!» — заявила звезда.

Отметим, что Юлия Михалкова одна из самых ярких представителей шоу «Уральские пельмени». Полгода назад она рассказывала о трениях, которые происходят в легендарном коллективе. У нее самой непростые отношения с некоторыми участниками. При этом звезда сказала, что все равно любит всех юмористов и надеется на полное взаимопонимание во всех вопросах в будущем.

Кстати, у бывшего директора шоу Сергея Нетиевского сейчас очень непростые отношения со всеми членами команды. Они считают, что он проворовался. Сам Нетиевский все обвинения в свой адрес опровергает. Он заявил, что просто перестал расти и развиваться в коллективе, поэтому и принял несколько лет назад решение покинуть его. Добавим, что сейчас отдельно от остальных представителей также гастролируют два других участника проекта Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Их шоу называется «Ваши пельмени».