Дочь Толкалиной посетила концерт давнего кумира мамы

В Сети даже поговаривали, что у актрисы был роман с Борисом Гребенщиковым.

Несколько лет назад в Сети активно обсуждали возможный роман актрисы Любови Толкалиной и легенды русского рока Бориса Гребенщикова. Очевидцы утверждали, что видели пару вместе во время гастролей музыканта, они ужинали в ресторане и уезжали в одном автомобиле.

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Ни актриса, ни певец ситуацию так и не прокомментировали. Однако позднее Толкалина опубликовала у себя в микроблоге совместное селфи с музыкантом и осудила подписчиков за то, что они готовы опошлить что угодно, особенно дружбу.

Впрочем, своей любви к творчеству Гребенщикова артистка не скрывала. Очевидно дочь Толкалиной, Мария Михалкова, разделяет музыкальные вкусы родительницы. На днях девушка похвасталась фото и видео с последнего концерта лидера «Аквариума».

В «карусели» также присутствовала видеозапись, на которой можно было увидеть, что Мария слушает выступление из-за кулис и показывает на камеру полный зрительный зал.

Поклонники поинтересовались, это знаменитая мама организовала дочери приватное прослушивание концерта или у нее самой уже сложились дружеские отношения со звездой. Мария никак не прореагировала на подобные сообщения, а вскоре удалила пост из своего блога.