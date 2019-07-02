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Ким Кардашян изменит спорное название своего бренда

Знаменитость сдалась под натиском возмущенных пользователей Сети: название «Кимоно» просуществовало неделю.

Ким Кардашян изменит спорное название своего бренда
Ким Кардашян Фото: instagram.com/kimkardashian

На прошлой неделе Ким Кардашян презентовала свой новый продукт — уникальную линейку корректирующего белья, подходящего под любой цвет кожи, любую фигуру и даже смелые фасоны одежды.

Фанаты были в восторге от идеи Ким, однако нашлись и те, кто осудил ее. Дело в том, что своему бренду знаменитость дала название «Кимоно». Белье Кардашян не имело никакого отношения к традиционному японскому женскому костюму, но создавало игру слов с ее именем.

Корректирующее белье от Ким Кардашян
Корректирующее белье от Ким Кардашян Фото: instagram.com/kimkardashian

Японцы оказались крайне возмущены подобным вольным обращением с их словом и потребовали, чтобы Ким изменила название. Светская львица, в свою очередь, заявила, что не собирается оправдываться за свой продукт и заверила жителей страны восходящего солнца, что никоим образом не намерена позорить их национальную гордость.

Тем не менее вскоре Кардашян заявила, что изменит название коллекции белья.

«Когда я выбирала название для своей марки, я руководствовалась самыми лучшими намерениями. Мои бренды базируются на идее инклюзивности и разнообразия и после долгих раздумий я все же решила дать линейке другое название, которое скоро сообщу вам. Спасибо за понимание и поддержку», – написала Кардашян в своем Instagram.

Стоит отметить, что к моменту размещения публикации, интернет-магазин «Кимоно» был закрыт.

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Ким КардашянКим Кардашян последние новостинижнее белье

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Ким Кардашян изменит спорное название своего бренда
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