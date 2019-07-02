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«Стал частью моей жизни»: Успенская поздравила Панайотова

«Королева шансона» сказала теплые слова в адрес молодого исполнителя, празднующего свой день рождения.

«Стал частью моей жизни»: Успенская поздравила Панайотова
Любовь Успенская трогательно поздравила Панайотова с днем рождения ФОТО: Global Look Press

Любовь Успенская поздравила с днем рождения Александра Панайотова. Она обратилась к певцу на своей странице в Instagram. «Королева шансона» написала много теплых слов в адрес своего друга и призналась в безмерной радости, «что такой прекрасный, открытый и талантливый человек, стал частью моей жизни».

Особенно Успенская рада совместной работе с именинником, она отметила, что никто бы не сумел так исполнить песню «Беги, Беги».

«Я рада с тобой дружить, работать, творить. С днём рождения тебя! Желаю тебе море улыбок и всего самого доброго», – пишет Успенская.

Именинник поблагодарил коллегу в комментариях, написав: «спасибо, Любочка!».

Ранее певица всколыхнула общественность своим заявлением: она решила стать мамой, но сама рожать малыша не планирует. Певица задалась целью найти суррогатную мать, и желание изъявила Александра Стриженова,пишет сайт OA.

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Александр ПанайотовЛюбовь Успенская

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«Стал частью моей жизни»: Успенская поздравила Панайотова
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