Максим Галкин пошутил о покупке моря в районе Юрмалы

Телеведущий Максим Галкин забавно отреагировал на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram. Юморист разместил пост, на кадрах которого он любуется закатом и катается на велосипеде. При этом фоном он поставил очень романтичную музыку. На кадрах Галкин едет по побережью и на своем пути практически не встречает людей. Может сложиться обманчивое впечатление, что все побережье принадлежит звезде.

Один из подписчиков Галкина решил прояснить ситуацию. «Что вы все море выкупили?» — задал он вопрос телеведущему. Юморист кратко ответил: «Да».

Напомним, что приезд Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Латвию вылился в грандиозный скандал. На Рижский вокзал столицы Примадонну привезли прямо на перрон на шикарном лимузине. Звезда не спеша вышла из автомобиля представительского класса и зашла в вагон. Пользователи соцсетей возмутились, почему Примадонне позволили заехать прямо на перрон.

Добавим, что в Риге, куда без происшествий добралась Примадонна со своим семейством, автомобиля на перрон ей не подали. Вместе с семьей она на общих основаниях вышла из поезда и отправилась в Юрмалу. В этом городе семья на лето арендует шикарный особняк.