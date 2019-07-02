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56-летняя Дапкунайте показала, как поддерживает стройность тела

Актриса регулярно занимается спортом, а ее тренировки подстать занятиям настоящих спортсменов.

56-летняя Дапкунайте показала, как поддерживает стройность тела
Ингеборга Дапкунайте в спортзале Фото: instagram.com/d.ingeborga

Ингеборга Дапкунайте всегда отличалась актерским талантом, необычным акцентом и стройной моложавой фигурой. При этом актриса словно застывала во времени, практически не меняясь визуально на протяжении уже нескольких десятилетий.

Кинозвезда не пытается кокетничать и делать вид, что худоба достигается сама собой. Она открыто показывает свои тяжелые тренировки в спортзале, которым и обязана своей стройности.

На днях артистка выложила в соцсетях видеоролик, на котором она выполняет сложное упражнение с подвесным ремнем TRX. Это приспособление является своего рода аналогом гимнастических колец, но позволяет задействовать больше групп мышц во время занятия.

На видео Дапкунайте, стоя на пятках, и сильно отклонившись назад, подтягивается на ремне. Со стороны может показаться, что она не прилагает никаких усилий, но если присмотреться, становится видно, как напряженно работают ее мышцы.

Для тренировки знаменитость выбрала короткий спортивный топ и облегающие эластичные брюки черного цвета. Костюм отлично продемонстрировал стройную, подтянутую фигуру и поклонники отметили, что она прекрасно выглядит.

«Фигурка 20-летней девочки!», «Как струна», «я то думала, что Ингеборга от природы такая! А нет! Труд!», «Невероятная, пример для всех нас», — написали фолловеры.

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звездные тренировкиИнгеборга Дапкунайтесекрет стройностистройная фигура

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56-летняя Дапкунайте показала, как поддерживает стройность тела
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