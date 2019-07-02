Водонаева выразила восхищение поведением Барановской

Речь идет о расставании телеведущей с Андреем Аршавиным и последствиях этого.

У Алены Водонаевой найдется собственное оригинальное мнение практически по любому поводу. Бывшая участница «Дома-2″любит разбирать житейские ситуации на примере личной жизни знаменитостей. На этот раз ее заинтересовала тема отцов, оставляющих детей после развода или продолжительной совместной жизни.

Чтобы проиллюстрировать подобную ситуацию Алена вспомнила недавний скандал с экс-супругой Тома Круза, Кэти Холмс. Голливудский актер полностью прекратил общение с дочерью после развода и мать девочки на ее 13-летие заявила, что он не ее отец.

Водонаева полагает, что такой поступок был вызван обидой на бывшего мужа, однако осудила Холмс, отметив, что дети не должны страдать из-за отношений родителей. В качестве примера грамотного поведения после разрыва с партнером она привела Юлию Барановскую.

Звезда «Дома 2» вспомнила, что после расставания с Аршавиным, Барановская все силы направила на заботу о детях.

«Юлия Барановская говорила о бывшем несколько лет назад: «Поверьте, у меня обид гораздо больше, чем у него. Но это не должно сказываться на детях. Желаю, чтобы он поскорее это осознал». Позиция мудрой женщины. Андрею понадобилось пять лет, чтобы прийти к такому выводу», — считает Алена.

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В заключение Водонаева отметила, что мужчины рано или поздно раскаиваются в том, что прекратили общение с детьми и пытаются вернуть все обратно, но это не всегда возможно. Она посоветовала всем родителям не забывать, что они — главные примеры в жизни своих детей и именно они определяют, как их потомки будут строить свою жизнь и воспитывать собственных детей.