«Речь полностью не вернулась»: жена Носкова рассказала о его состоянии

Известный российский певец Николай Носков борется с последствиями мозгового кровоизлияния уже более двух лет. Не так давно продюсер Виктор Дробыш анонсировал концерт артиста в конце 2019 года, однако состояние певца все еще далеко от идеала.

Тем не менее супруга Николая, Марина, очень вдохновлена темпами реабилитации мужа. По ее словам, 63-летний певец постоянно проходит различные восстанавливающие процедуры у различных специалистов, которые, впрочем, придется проводить на постоянной основе до конца жизни артиста.

«Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда. Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио… Речь еще полностью не вернулась, но врачи дают хорошие прогнозы, так же как и в случае с моторикой в целом», — приводит слова жены музыканта Starhit.

Она добавила, что мужу пока еще тяжело ходить и он вынужден опираться на трость, но врачи очень довольны его результатами.

Марина поделилась, что, несмотря на достаточно тяжелое состояние, Николай действительно ведет работу над новой пластинкой и готовится к концерту. По ее словам, творчество и религия — две основные опоры для артиста.

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«Я часто хожу в храм, молюсь за Колино здоровье. Мы верующие»,- сказала она.

Супруга Носкова добавила, что им бы очень хотелось посмотреть знаменитые святые места и отправиться в хороший санаторий, но счет за лечение музыканта пока не позволяет даже мечтать об этом.