«Отписываюсь!»: Ирина Шейк подверглась критике в соцсети за участие в гей-параде

Часть российских пользователей Instagram посоветовала модели защищать права не только ЛГБТ-сообщества, но детей, беженцев и пенсионеров.

Несмотря на то, что посты знаменитой российской модели Ирины Шейк в социальной сети Instagram на тему ее участия в нью-йоркском гей-параде набрали больше полумиллиона «лайков» каждый, одобрили звезду подиумов за участие в мероприятии далеко не все ее поклонники.

Не спасло от гнева российской части подписчиков Ирину даже демонстрация собственной красоты на фото. Бывшую подружку Брэдли Купера обвинили в «разврате» и «аморальности». Некоторые и вовсе отмечают в комментариях, что отписываются от звезды.

больше по теме Светится от счастья: Ирина Шейк появилась на публике за руку с подругой Супермодель вышла прогуляться в компании Стеллы Максвелл.

«Мерзко и противно, что и вы туда же. Вам хорошую сумму отплачивают, и вы давай пропагандировать молодежь, ничего святого. Отписываюсь, потому что не интересны больше», — пишет одна из комментаторов.

Другой подписчик отмечает, что, видимо, самой Ирине без разницы, гуда ходить за деньги, это ее работа.

«В мире, очень много, чьи права ущемлены. Беженцы, дети и тд. Пенсионеров, к примеру. Буду очень рада, если и их поддержит Шайхилисламова», — замечает подписчица.