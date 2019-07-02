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«Отписываюсь!»: Ирина Шейк подверглась критике в соцсети за участие в гей-параде

Часть российских пользователей Instagram посоветовала модели защищать права не только ЛГБТ-сообщества, но детей, беженцев и пенсионеров.

«Отписываюсь!»: Ирина Шейк подверглась критике в соцсети за участие в гей-параде
Ирину Шейк призвали защищать права детей и беженцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что посты знаменитой российской модели Ирины Шейк в социальной сети Instagram на тему ее участия в нью-йоркском гей-параде набрали больше полумиллиона «лайков» каждый, одобрили звезду подиумов за участие в мероприятии далеко не все ее поклонники.

Не спасло от гнева российской части подписчиков Ирину даже демонстрация собственной красоты на фото. Бывшую подружку Брэдли Купера обвинили в «разврате» и «аморальности». Некоторые и вовсе отмечают в комментариях, что отписываются от звезды.

«Мерзко и противно, что и вы туда же. Вам хорошую сумму отплачивают, и вы давай пропагандировать молодежь, ничего святого. Отписываюсь, потому что не интересны больше», — пишет одна из комментаторов.

Комментарии подписчиков в Instgaram
Ирину Шейк раскритиковали за участие в гей-параде

Другой подписчик отмечает, что, видимо, самой Ирине без разницы, гуда ходить за деньги, это ее работа.

«В мире, очень много, чьи права ущемлены. Беженцы, дети и тд. Пенсионеров, к примеру. Буду очень рада, если и их поддержит Шайхилисламова», — замечает подписчица.

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«Отписываюсь!»: Ирина Шейк подверглась критике в соцсети за участие в гей-параде
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