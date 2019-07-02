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Оскар Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены

Актер усомнился, что они вообще существуют.

Оскар Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены
Уже в ближайшее время Оскар Кучера станет отцом в пятый раз. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как известно, супруга актера и телеведущего Оскара Кучеры уже совсем скоро должна родить. Для звезды кино и телевидения это будет уже пятый ребенок. Но в этом браке – четвертый. Сейчас вся семья находится в США, где и будет рожать Юлия.

Пока долгожданное событие не произошло, будущий отец вспоминает о том, как протекала беременность супруги. Своими впечатлениями Оскар поделился в Instagram. К своему удивлению актер отмечает, что у его второй половины ни разу за все девять месяцев не случались, так называемые, «беременные закидоны», которыми так часто пугали его друзья.

Ведущий признался, что по этому поводу чувствует себя неполноценным мужем. Ведь ему так и не привелось исполнить хотя бы один «беременный» каприз Юлии. Так что актер усомнился, бывают ли они вообще.

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Оскар Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены
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