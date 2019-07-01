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На могилу Началовой организуют паломнические туры

Люди искренне верят, что покойная певица может помочь им в борьбе с болезнями. Нашлись дельцы, которые решили воспользоваться этим.

На могилу Началовой организуют паломнические туры
Юлия Началова. Фото: globallookpress

Спустя четыре месяца после похорон Юлии Началовой на Троекуровском кладбище очевидцы все чаще заявляют, что рядом с могилой происходят чудеса. Появлялись сообщения о том, что крест якобы мироточит, а люди исцеляются от болезней рядом с покойной певицей.

Юлия Началова. Фото
На могиле Началовой заряжают воду и крема. Фото: globallookpress

Поклонники Началовой верят, что посещение могилы поможет им вылечиться от недугов, от которых страдала певица: красная волчанка, диабет и других. Девушки посещают могилу даже перед операцией по увеличению груди. Фанаты заряжают на могиле кремы и воду.

После подобного спроса появились предложения автобусного паломнического тура. Большинство агентств совмещают посещение могилы Началовой с христианскими святыми. Так, один из туроператоров сначала показывает клиентам мощи Матроны Московской, затем могилу преподобной угодницы на Даниловском кладбище.

«В конце программы мы отвезем желающих на могилу Юлии Началовой. Она, конечно, не святая, никто ее не канонизировал, но люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью», — рассказал представитель агентства порталу «Дни.ру».

По словам туроператора, во время экскурсии они будут рассказывать факты из жизни Началовой и раздавать открытки с её изображением При этом представители агентства заявили, что каждый сам вправе решать, верить в мистическую силу покойной певицы или нет.

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На могилу Началовой организуют паломнические туры
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