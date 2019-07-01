Печально известный остров Пабло Эскобара выставлен на продажу

Сэддлбэк Кей, который некогда принадлежал наркобарону Пабло Эскобару, расположен на Багамах и за него просят почти 12 миллионов долларов.

Частный остров Сэддлбэк Кей выставлен на продажу за 11, 8 миллионов долларов.

Остров расположен к северу от Норман Кей и получил свое название из-за своей формы в виде седла. Он возвышается над океаном на высоте 27 метров.

Остров получил печальную известность из-за грандиозной аферы с несостоявшимся музыкальным фестивалем Fyre Festival для нуворишей.

В 2017 году «великий комбинатор» Билли Макфарленд затеял аферу, объявив, что на острове выступят самые крутые хедлайнеры.

Для пущей убедительности он пригласил для съемок на остров ведущих топ-моделей, таких как Беллу Хадид, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.

Владелец острова очень обрадовался энтузиазму Макфарленда, так как масштабное музыкальное событие могло бы наконец обелить репутацию места, которое также известно как остров Пабло Эскабара. В свое время он принадлежал знаменитому наркобарону.

Однако сделка сорвалась и команда Макфарленда в срочном порядке нашла новое место для проведения мероприятия — остров Большой Эксума.

Так как в отличие от Сэддлбэк Кей эта локация не очень походила на обещанный гостям райский уголок, организаторы просто отфотошопили ее, чтобы сделать похожей на «остров Эскобара».

В результате гости, прибывшие на фестиваль и выложившие кругленькие суммы за билеты, вместо обещанных пятизвездочных отелей и мишленовских ресторанов обнаружили палатки и сухие пайки. Звездных исполнителей, разумеется, не было.

«Остапом Бендером», которому на тот момент было 26 лет, заинтересовались в ФБР. В результате он получил шесть лет тюрьмы, пишет Forbes.