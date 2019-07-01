ЗВЕЗДЫ

Печально известный остров Пабло Эскобара выставлен на продажу

Сэддлбэк Кей, который некогда принадлежал наркобарону Пабло Эскобару, расположен на Багамах и за него просят почти 12 миллионов долларов.

Печально известный остров Пабло Эскобара выставлен на продажу
Продается остров, где снималась реклама с Хейли Бибер. Кадр: Youtube.com/watch?v=kkovBKfcSJ8

Частный остров Сэддлбэк Кей выставлен на продажу за 11, 8 миллионов долларов.

Остров расположен к северу от Норман Кей и получил свое название из-за своей формы в виде седла. Он возвышается над океаном на высоте 27 метров.

Остров получил печальную известность из-за грандиозной аферы с несостоявшимся музыкальным фестивалем Fyre Festival для нуворишей.

В 2017 году «великий комбинатор» Билли Макфарленд затеял аферу, объявив, что на острове выступят самые крутые хедлайнеры.

Для пущей убедительности он пригласил для съемок на остров ведущих топ-моделей, таких как Беллу Хадид, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.

Владелец острова очень обрадовался энтузиазму Макфарленда, так как масштабное музыкальное событие могло бы наконец обелить репутацию места, которое также известно как остров Пабло Эскабара. В свое время он принадлежал знаменитому наркобарону.

Однако сделка сорвалась и команда Макфарленда в срочном порядке нашла новое место для проведения мероприятия — остров Большой Эксума.

Так как в отличие от Сэддлбэк Кей эта локация не очень походила на обещанный гостям райский уголок, организаторы просто отфотошопили ее, чтобы сделать похожей на «остров Эскобара».

В результате гости, прибывшие на фестиваль и выложившие кругленькие суммы за билеты, вместо обещанных пятизвездочных отелей и мишленовских ресторанов обнаружили палатки и сухие пайки. Звездных исполнителей, разумеется, не было.

«Остапом Бендером», которому на тот момент было 26 лет, заинтересовались в ФБР. В результате он получил шесть лет тюрьмы, пишет Forbes.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БагамыБелла Хадиддорогая недвижимостьзарубежная недвижимостьКайли Дженнернедвижимостьрайский островХейли Болдуин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Печально известный остров Пабло Эскобара выставлен на продажу
Интересно?
Поделись с друзьями: