Копия мужа: Высоцкую на новой фотографии сравнили с Кончаловским

Юлия Высоцкая в последнее время любит удивить поклонников в социальных сетях. Так, недавно она поделилась редким фото с мужем Андреем Кончаловским, а до этого показала, как выглядит без макияжа.

В этот раз 45-летняя актриса поделилась в Instagram необычным снимком, на котором она вышагивает навстречу фотографу в стильном брючном костюме. Кадр получился смазанным, но от этого Высоцкой он меньше нравиться не стал.

«Смазанный кадр обозначает приступ радости», — коротко подписала новую фотографию артистка.

Многие подписчики отметили, что актриса очень хорошо и стильно выглядит, но нашлось и немало тех, кто посчитал, что на новом снимке Юлия напоминает мужчину. Некоторые даже назвали ее копией супруга — Андрея Кончаловского.

«Мужчина», «Суперская! Вылитая Андрей Кончаловский», «Копия мужа…», «Как же вы похожи с супругом!!!», «Юлия, вы с мужем очень похожи!», «Такое ощущение, что это Кончаловский», «Вы стали очень очень похожи на мужа», — отметили подписчики в комментариях.

Сама Высоцкая никак не отреагировала на эти заявления интернет-пользователей.