Дана Борисова вернулась к «родному» весу благодаря работе

После реабилитации в Таиланде телеведущая Дана Борисова вернулась к работе. Девушка восстановила не только здоровье, но и физическую форму. Специально для портала Teleprogramma.pro звезда призналась, как ей удалось похудеть.

«У меня был напряженный график, много нервничала и не успевала поесть – нагрузки были большие. В итоге примерно за три недели похудела на 4,5 килограмма. Сейчас при росте 162 см я вешу 51,5 кг. Это мой вес, с которым я после реабилитации вернулась, он мне очень нравился, и это в принципе мой «родной» вес», — рассказала Дана Борисова.

Лишние килограммы появились у телеведущей после того, как она начала принимать антидепрессанты. Из-за побочного эффекта весы показывали 56 килограммов. Дана Борисова заявила, что из-за лишнего веса ей было некомфортно.

Не только рабочий график помог телеведущей похудеть. Борисова уверена, что у неё получится удержать нынешний вес, поскольку она придерживается правильного питания.

Звезда не считает калории, но следит за тем, чтобы на завтрак были углеводы, в обед – белки, а на ужин она выбирает рыбу с овощами. Дана Борисова отказалась от сахара и мучного. При этом ей не нужен спортзал – ведущая часто проводит время на море, так что плавание заменяет ей спорт.