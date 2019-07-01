ЗВЕЗДЫ

Юдашкина, Киркоров и Смехова побывали на роскошной свадьбе друзей в США

Сын совладельца аэропорта «Домодедово» Валерия Когана организовал торжество в фешенебельном отеле Plaza.

Юдашкина, Киркоров и Смехова побывали на роскошной свадьбе друзей в США
Галина Юдашкина. фото: instagram.com/gyudashkina/

Валентин Юдашкин и его супруга Мария вырастили дочку Галину. Она стала фотографом, а также создает одежду для детей. Не раз в ее показах в качестве моделей участвовали дети звезд, включая Гарри и Лизу Галкиных. Девушка счастлива в браке с Пётром Максаковым и уже подарила внуков своим родителям: Анатолия и Аркадия. Многие отмечают, что малыши очень похожи на своего знаменитого дедушку.

Недавно Галина Юдашкина приехала в Нью-Йорк. Она сразу похвасталась роскошным видом из окна в ее номере. От туда оказался виден почти весь Центральный парк. Накануне Юдашкина побывала на свадьбе друзей. Сын совладельца аэропорта «Домодедово» Валерия Когана устроил роскошное торжество в США. Его избранницей стал девушка по имени Анастасия.

На торжестве Галина появилась в наряде из коллекции своего отца. Нежное платье, в котором сочеталось несколько пастельных оттенков, подчеркнуло стройную фигуру девушки. Бракосочетание влюбленных прошло в знаменитом Plaza Hotel, где снимали фильм «Война Невест» и «Один Дома-2». Дочь Юдашкина всегда хотела там побывать. «Красивый зал, с оркестром Duke Ellington, с 8 подачами блюд, и финальный аккорд — великая певица Gloria Gaynor! Огромное счастья Александру и Анастасии Коган», — поделилась она.

Поздравить молодоженов также прилетели и другие звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, певица Зара, Алика Смехова, и другие известные персоны. С уверенностью можно сказать, что Галина в романтическом образе затмила многих других гостей праздника.

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Галина Юдашкиназвездные свадьбызвездный стиль

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Юдашкина, Киркоров и Смехова побывали на роскошной свадьбе друзей в США
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