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70-летняя «девушка Бонда» отказалась сниматься с Дэниелом Крейгом

Грейс Джонс сыграла в фильме «Вид на убийство», где Роджер Мур предстал в роли агента 007 в последний раз.

70-летняя «девушка Бонда» отказалась сниматься с Дэниелом Крейгом
Грейс Джон отказалась сниматься с Дэниелом Крейгом в "Бонде 25". Кадр из фильма "Вид на убийство" (1985)

В 1985 году Грейс Джонс сыграла «девушку Бонда» Мей-Дей в фильме «Вид на убийство», где Роджер Мур в последний раз выступил в роли агента 007.

По слухам, она снова должна была появиться на экране юбилейного «Бонда 25», который, к слову сказать, также станет финальным для исполнителя главной роли Дэниела Крейга.

Продюсеры картины очень хотели видеть 70-летнюю актрису, утверждает источник.

«Разумеется, о ее непростом характере всем известно. Поэтому они постарались организовать все в лучшем виде — сняли номер в фешенебельном отеле и встретили со всеми почестями», — рассказал инсайдер.

«Однако выяснилось, что Грейс надеялась на большее количество экранного времени, а роль камео восприняла как оскорбление и пулей вылетела из номера», — добавил он.

До того, как Роджер Мур умер в 2017 году, он издал мемуары, в которых рассказал о крупной ссоре с Джонс перед съемками постельной сцены в «Виде на убийство».

«Каждый день в гримерке гремела рок-музыка так, что сотрясались стены, поэтому о дневном сне не могло быть и речи. Я несколько раз просил ее сделать звук потише, но это было как об стенку горох», — рассказал Мур.

«Однажды чаша мого терпения переполнилась, я ворвался в ее комнату, выдернул розетку и запустил стулом в стенку. Вмятина, кстати, там до сих пор осталась», — продолжил он рассказ.

«При этом нам предстояло играть в постельной сцене. Я залез под простыни. Она проскользнула и легла рядом, взяв с собой гигантский черный фаллоимитатор. Очень смешно», — поделился он воспоминанием.

Грейс Джонс и Роджер Мур в фильме "Вид на убийство". Кадр.
Перед съемками постельной сцены Грейс Джонс и Роджер Мур крупно повздорили. Кадр из фильма «Вид на убийство» (1985)

Релиз «Бонда 25» намечен на апрель 2020 года, напоминает Express.

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70-летняя «девушка Бонда» отказалась сниматься с Дэниелом Крейгом
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