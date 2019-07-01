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Шаляпин встретился с «голым» ковбоем в Нью-Йорке

Виталина Цымбалюк-Романовская не поехала в путешествие с возлюбленным.

Шаляпин встретился с «голым» ковбоем в Нью-Йорке
Прохор Шаляпин и Виталина Цимбалюк-Романовская. фото: instagram.comshalyapin_official

Прохор Шаляпин отправился на каникулы в Америку. Певец гуляет по улочкам Нью-Йорка, занимается шоппингом в дорогих бутиках и фотографируется с соотечественниками, которые узнали его.

Во время очередной прогулки Шаляпин попал на парад. Улицы перекрыли, поэтому артист воспользовался метро. Перед тем, как покинуть Таймс-сквер, певец наткнулся на местную знаменитость – голого ковбоя. Мужчина расхаживает перед туристами в ковбойской шляпе, сапогах и трусах. Ковбой играет на гитаре и веселится с незнакомцами.

Шаляпин не смог пройти мимо и сделал снимок. «С легендой Таймс-сквер», — подписал фото певец. Ранее с голым ковбоем встретилась экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, которая станцевала вместе с мужчиной.

Виталина Цымбалюк-Романовская оценила кадр и заявила, что ей возлюбленный больше нравится обнаженным. Прохор Шаляпин не остался в долгу и ответил взаимностью на сообщение пианистки. Несмотря на крепкие отношения, певец ни разу не брал Цымбалюк-Романовскую с собой за границу. После каждой разлуки поклонники переживают, что пара скоро расстанется.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото
Цымбалюк-Романовская флиртует с Шаляпиным. Скриншот: instagram.com/shalyapin_official/
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Шаляпин встретился с «голым» ковбоем в Нью-Йорке
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