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Лобода заинтриговала Сеть стильным снимком с неизвестным мужчиной

Поклонники гадают, кто изображен на снимке.

Лобода заинтриговала Сеть стильным снимком с неизвестным мужчиной
Светлана Лобода / Global look press

Светлана Лобода — одна из самых ярких и эксцентричных звезд российского и украинского шоу-бизнеса. Ее личная жизнь покрыта тайной. У певицы есть дочь Ева от отношений с гражданским мужем Андреем Царем, а в конце мая прошлого года Лобода стала мамой во второй раз. Но имя отца девочки Тильды она держит в секрете.

Впрочем, большинство поклонников уверены, что отцом малышки стал не кто иной, как солист группы Rammstein — Тилль Линдеманн. К слову сказать, сам музыкант ни разу не опровергал отношения со Светланой, но и не подтверждал их.

Накануне украинская певица в очередной раз подогрела слухи, опубликовав в Instagram нежное фото с таинственным мужчиной. Его лица не видно на снимке, при этом на руке молодого человека можно разглядеть татуировку «LA».

Фанаты сразу начали гадать — кто же изображен на фото. По словам одних, это точно Тилль Линдеманн. Другие утверждают, что такой татуировки у артиста нет, кроме того, у него более крупное телосложение.

«Точно не Линдеманн!», «Тилль крупнее», «У Тилля нет тату», «У Тилля мощные ноги. Здесь кто-то худой», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе у своей сестры в Киеве. Если примета сбудется, то уже совсем скоро Светлана получит предложение руки и сердца от любимого мужчины.

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Лобода заинтриговала Сеть стильным снимком с неизвестным мужчиной
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