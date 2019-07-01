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Беременная Решетова пожалела, что не может заниматься любимым спортом

Возлюбленная Тимати показала очередное отпускное фото.

Беременная Решетова пожалела, что не может заниматься любимым спортом
Анастасия Решетова Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова находится приблизительно на седьмом месяце беременности. Модель долго скрывала округлившиеся формы, но затем призналась, что ждет ребенка от Тимати. С тех пор в ее социальных сетях множество фотографий с округлившимся животом.

Последний снимок Решетова выложила в начале рабочей недели. На фото она позирует на пляже с доской для серфинга.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Эх, было время», — написала возлюбленная Тимати, намекая, что сейчас не может заниматься активными видами спорта.

Поклонники поддержали Анастасию, напомнив ей, что самая большая радость, которая вскоре все затмит, — это появление малыша, а когда он немного подрастет, она сможет вернуться к любимым видам спорта.

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Беременная Решетова пожалела, что не может заниматься любимым спортом
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