Беременная Решетова пожалела, что не может заниматься любимым спортом

Анастасия Решетова находится приблизительно на седьмом месяце беременности. Модель долго скрывала округлившиеся формы, но затем призналась, что ждет ребенка от Тимати. С тех пор в ее социальных сетях множество фотографий с округлившимся животом.

Последний снимок Решетова выложила в начале рабочей недели. На фото она позирует на пляже с доской для серфинга.

«Эх, было время», — написала возлюбленная Тимати, намекая, что сейчас не может заниматься активными видами спорта.

Поклонники поддержали Анастасию, напомнив ей, что самая большая радость, которая вскоре все затмит, — это появление малыша, а когда он немного подрастет, она сможет вернуться к любимым видам спорта.