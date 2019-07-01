Стало известно, почему Гарри и Меган дали сыну фамилию принца Филиппа

Принц Гарри и Меган Маркл выказали принцу Филиппу уважение, дав своему первенцу Арчи Харрисону фамилию прапрадедушки — Маунтбэттен Виндзор. Это стало возможным благодаря тому, что молодые родители отказались от титула для своего сына.
Дети самого принца Филиппа носят другую фамилию. Перед тем, как герцог женился на королеве Елизавете II, он отказался от своих греческого и датского королевских титулов и взял фамилию своих бабушки и дедушки по материнской линии — Маунтбэттен.
Однако дать ее своим детям ему запретили. В 1952 году Елизавета II объявила, что королевские отпрыски будут носить фамилию Виндзор, а не Маунтбэттен.
Это решение супруги взбесило герцога Эдинбургского. «Я просто чертова амеба!» — вскричал Филипп, заявив, что он единственный человек в стране, который не может дать наследникам свое имя.
В 1960 году королева пошла на уступки и провозгласила, что прямые потомки монархини, которым не будет дарован титул принца или принцессы, будут носить фамилию Маунтбэттен Виндзор.
То, что Меган и Гарри дали малышу Арчи это имя, означает, что они решили отказаться от титула для своего наследника, пишет Express.