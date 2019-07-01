Стало известно, почему Гарри и Меган дали сыну фамилию принца Филиппа

Принц Гарри и Меган Маркл выказали принцу Филиппу уважение, дав своему первенцу Арчи Харрисону фамилию прапрадедушки — Маунтбэттен Виндзор. Это стало возможным благодаря тому, что молодые родители отказались от титула для своего сына.

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Дети самого принца Филиппа носят другую фамилию. Перед тем, как герцог женился на королеве Елизавете II, он отказался от своих греческого и датского королевских титулов и взял фамилию своих бабушки и дедушки по материнской линии — Маунтбэттен.

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Однако дать ее своим детям ему запретили. В 1952 году Елизавета II объявила, что королевские отпрыски будут носить фамилию Виндзор, а не Маунтбэттен.

Это решение супруги взбесило герцога Эдинбургского. «Я просто чертова амеба!» — вскричал Филипп, заявив, что он единственный человек в стране, который не может дать наследникам свое имя.

В 1960 году королева пошла на уступки и провозгласила, что прямые потомки монархини, которым не будет дарован титул принца или принцессы, будут носить фамилию Маунтбэттен Виндзор.

То, что Меган и Гарри дали малышу Арчи это имя, означает, что они решили отказаться от титула для своего наследника, пишет Express.