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Оскар Кучера посетовал на испорченный в Майами отпуск

Актер вместе с детьми и беременной супругой находится в США. Увы, семье не повезло с погодой.

Оскар Кучера посетовал на испорченный в Майами отпуск
Оскар Кучера пожаловался на постоянные дожди в Майами ФОТО: Global Look Press

Оскар Кучера проводит лето в Майами. Актер поделился, что выбор на штат Флорида пал не случайно: дети отдохнут после школы, а супруга Кучеры скоро родит ребенка. Врачи предполагают, что малыш появится на свет к середине июля.

Но с погодой семье не повезло, все время льет дождь.

«Майами — это рай на земле!» — говорили они… С погодкой нам пока не везет. Чем вы себя занимаете в дождливые дни отпуска?» — интересуется у подписчиков актер.

Многие с удовольствием дают свои рекомендации: например, приехать в Крым, ведь там сейчас тепло. А вот жители центральной полосы России сокрушаются, что тоже замерзают, в Москве идут дожди.

Известный российский актер театра и кино Оскар Кучера является образцом многодетного родителя. Троих детей ему подарила супруга Юлия, совсем скоро она родит пятого малыша. Сам родитель признается, что отпуск с детьми — это постоянное напряжение. Не успел уладить проблемы одного, как второй попал в передрягу, сообщает Пятый канал. 

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Оскар Кучера посетовал на испорченный в Майами отпуск
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