Из-за любви к роскоши Меган Маркл назвали «современной Марией-Антуанеттой»

Меган Маркл продолжает оставаться предметом критики после того, как был опубликован королевский финансовый отчет.

Герцогиня Сассекская ранее уже вызвала недовольство налогоплательщиков, когда стали известны суммы, потраченные ею на вечеринку бэйби-шауэр и наряды от Givenchy — эти капризы обошлись казне более чем в миллион долларов.

Когда же стало известно, сколько было потрачено на ремонт виндзорской резиденции Фрогмор, нападки на жену принца Гарри лишь усилились.

Британский ведущий Пирс Морган хлестко обозвал Маркл «современной Марией-Антуанеттой», намекая на любовь последней к роскоши.

«Она не может иметь все сразу и усидеть на двух стульях», — заявил он, имея в виду, что Меган хочет воспитывать сына как частное лицо, но при этом пользоваться деньгами из бюджета страны.

Журналист Эллисон Пирсон, в свою очередь, заявила, что у герцогини «синдром американской жены» — так называют американок, которые приезжают в Великобританию и просто одержимы мыслью обустроить дом также, как у себя на родине.

«Американки привыкли, чтобы у них был хороший напор в душе, теплые полы, помещение для прачечной, домашний спортзал, винный погреб, студия для йоги и домашний кинотеатр», — поясняет она.

Мол, именно поэтому ремонт во Фрогморе стоил так дорого, Меган не хотела упустить из виду ни одной мелочи.

Таким же «синдром» страдала и сама Пирсон, и ей понадобилось несколько лет, чтобы «акклиматизироваться». Она выразила надежду, что в будущем герцогиня приспособится к британскому образу жизни, пишет Express.