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Из-за любви к роскоши Меган Маркл назвали «современной Марией-Антуанеттой»

Ведущий утреннего шоу Пирс Морган раскритиковал непомерные траты герцогини Сассекской.

Из-за любви к роскоши Меган Маркл назвали «современной Марией-Антуанеттой»
Расточительную Маркл сравнили с королевой Франции. Фото: Global Look Press

Меган Маркл продолжает оставаться предметом критики после того, как был опубликован королевский финансовый отчет.

Герцогиня Сассекская ранее уже вызвала недовольство налогоплательщиков, когда стали известны суммы, потраченные ею на вечеринку бэйби-шауэр и наряды от Givenchy — эти капризы обошлись казне более чем в миллион долларов.

Когда же стало известно, сколько было потрачено на ремонт виндзорской резиденции Фрогмор, нападки на жену принца Гарри лишь усилились.

Британский ведущий Пирс Морган хлестко обозвал Маркл «современной Марией-Антуанеттой», намекая на любовь последней к роскоши.

«Она не может иметь все сразу и усидеть на двух стульях», — заявил он, имея в виду, что Меган хочет воспитывать сына как частное лицо, но при этом пользоваться деньгами из бюджета страны.

Журналист Эллисон Пирсон, в свою очередь, заявила, что у герцогини «синдром американской жены» — так называют американок, которые приезжают в Великобританию и просто одержимы мыслью обустроить дом также, как у себя на родине.

«Американки привыкли, чтобы у них был хороший напор в душе, теплые полы, помещение для прачечной, домашний спортзал, винный погреб, студия для йоги и домашний кинотеатр», — поясняет она.

Мол, именно поэтому ремонт во Фрогморе стоил так дорого, Меган не хотела упустить из виду ни одной мелочи.

Таким же «синдром» страдала и сама Пирсон, и ей понадобилось несколько лет, чтобы «акклиматизироваться». Она выразила надежду, что в будущем герцогиня приспособится к британскому образу жизни, пишет Express.

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Из-за любви к роскоши Меган Маркл назвали «современной Марией-Антуанеттой»
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