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«Поздоровались с морем»: Пугачева с семьей прогулялась по пляжу Юрмалы

Примадонна приехала на Рижское взморье, чтобы провести там лето.

«Поздоровались с морем»: Пугачева с семьей прогулялась по пляжу Юрмалы
Алла Пугачева. фото: eastnews.ru

Не так давно Максим Галкин делился снимками со средиземноморского курорта. Он скрывал свое местоположение, но поклонники уверены, что шоумен отдыхал на Сардинии. Тем временем Алла Пугачева находилась в своем замке в Подмосковье. Когда погода резко изменилась и дожди пришли на смену жаре, певица не унывала. Она гуляла по территории у дома в ярком желтом дождевике. А 1 июня и Галкин, и Примадонна приехали в Ригу.

Как известно, за много лет сценической деятельности Алла Борисовна часто путешествовала. У нее развилась аэрофобия, поэтому уже давно она предпочитает ездить на поезде. У артистки есть свой вагон с кроватью и джакузи. С комфортом семья певицы добралась до любимого места, где проводит время почти каждый год. В Юрмале живет ее близкая подруга Лайма Вайкуле. У самой артистки тоже там есть особняк, но оформлен он не на нее. Впрочем, звезда предпочитает снимать большой дом для своей семьи на все лето.

Первым делом Пугачева с мужем и детьми отправились к морю. Шоумен опубликовал трогательный ролик, на котором они гуляют по пляжу. Гарри изображал чайку и бегал с радостными возгласами. Не менее счастлива была и Примадонна. Для прогулки она облачилась в белоснежные брюки и черный джемпер с принтом в виде губ. «Поздоровались с морем!» — написал Максим.

Многие пользователи Сети отметили, что Алла Борисовна изменилась. Они считают, что она похорошела и помолодела. «Очень изменилась Алла Борисовна с Максимом! Очень приятная, позитивная, счастливая семья!», «Алла очень хорошо выглядит», «Алла помолодела! Приятно смотреть на красивую счастливую семью», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что у Галкина запланировано выступление в Юрмале, а уже в конце месяца он отправится на гастроли. Пока же он будет наслаждаться теплыми летними днями вместе с близкими.

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Алла Пугачевазвездные детиМаксим Галкин

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«Поздоровались с морем»: Пугачева с семьей прогулялась по пляжу Юрмалы
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