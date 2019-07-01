«Поздоровались с морем»: Пугачева с семьей прогулялась по пляжу Юрмалы

Не так давно Максим Галкин делился снимками со средиземноморского курорта. Он скрывал свое местоположение, но поклонники уверены, что шоумен отдыхал на Сардинии. Тем временем Алла Пугачева находилась в своем замке в Подмосковье. Когда погода резко изменилась и дожди пришли на смену жаре, певица не унывала. Она гуляла по территории у дома в ярком желтом дождевике. А 1 июня и Галкин, и Примадонна приехали в Ригу.

Как известно, за много лет сценической деятельности Алла Борисовна часто путешествовала. У нее развилась аэрофобия, поэтому уже давно она предпочитает ездить на поезде. У артистки есть свой вагон с кроватью и джакузи. С комфортом семья певицы добралась до любимого места, где проводит время почти каждый год. В Юрмале живет ее близкая подруга Лайма Вайкуле. У самой артистки тоже там есть особняк, но оформлен он не на нее. Впрочем, звезда предпочитает снимать большой дом для своей семьи на все лето.

Первым делом Пугачева с мужем и детьми отправились к морю. Шоумен опубликовал трогательный ролик, на котором они гуляют по пляжу. Гарри изображал чайку и бегал с радостными возгласами. Не менее счастлива была и Примадонна. Для прогулки она облачилась в белоснежные брюки и черный джемпер с принтом в виде губ. «Поздоровались с морем!» — написал Максим.

Многие пользователи Сети отметили, что Алла Борисовна изменилась. Они считают, что она похорошела и помолодела. «Очень изменилась Алла Борисовна с Максимом! Очень приятная, позитивная, счастливая семья!», «Алла очень хорошо выглядит», «Алла помолодела! Приятно смотреть на красивую счастливую семью», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что у Галкина запланировано выступление в Юрмале, а уже в конце месяца он отправится на гастроли. Пока же он будет наслаждаться теплыми летними днями вместе с близкими.