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«Это печально»: Уильям и Гарри разбили сердце Елизаветы II

Эксперт Ингрид Сьюард заявила, что королева не желает вмешиваться в отношения между внуками.

«Это печально»: Уильям и Гарри разбили сердце Елизаветы II
Елизавета II расстроена враждой между внуками. Фото: Global Look Press

Елизавета II является бабушкой принца Уильяма и принца Гарри. Шеф-редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард рассказала, что братья «разбили сердце» королевы. Тем не менее, Ее Величество «не собирается вмешиваться в отношения внуков».

Сьюард отметила, что ситуация, которая сложилась, королеве очень неприятна. «Для нее это очень печально. Но она не хочет вмешиваться в их жизни», — отмечает королевский эксперт.

Ингрид ранее также раскрыла, что Елизавета II находит  утешение и отдых в компании своей внучки Зары Тиндолл и ее мужа Майка. «Для нее они как глоток свежего воздуха. С ними она может быть самой собой», — отмечает шеф-редактор.

Домыслы о вражде межу братьями снова появились после того, как принцы Гарри и Уильям с женами отказались сотрудничать друг с другом даже на уровне благотворительных фондов. Сассексы заявили, что запустят свой собственный проект в этой сфере.

При этом во дворце, в свою очередь, подчеркнули, что данное решение принято в связи с реструкторизацией и в будущем королевские пары сотрудничать будут, пишет Express.

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«Это печально»: Уильям и Гарри разбили сердце Елизаветы II
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