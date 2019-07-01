Звезда «Гранда» Кузенкина осталась разочарована поездкой в Мюнхен

Саша Кузенкина не скрывает, что еще в детстве на нее обращали внимание из-за яркой внешности. Мама стала водить свою конопатую и рыжую дочь в театральную студию. В итоге она стала актрисой и сыграла в ряде проектов. Зрители ее полюбили за роль Юлии Комиссаровой в сериале «Гранд». Недавно она снялась в новых эпизодах не только этой картины, но и еще одного проекта «Короче». После этого девушка отправилась в отпуск. Она самостоятельно спланировала большое путешествие по Германии.

«Я давно мечтала побыть наедине с собой, послушать себя, свои желания, понаблюдать, как я буду в другой стране находится совершенно одна и что/кого я в встречу на своём пути! Я счастлива!» — делилась Саша в середине июня. Несколько дней она провела в Берлине, где много гуляла и осматривала достопримечательности. Затем актриса приехала в Рейхстаг, где попробовала местное пиво. Посетив еще ряд городов, девушка добралась до почти последнего населенного пункта в своем списке — Мюнхена. Однако столица Баварии разочаровала звезду.

Заселившись в отель неподалеку от центра города, Кузенкина с удивлением обнаружила, что оказалась посреди арабского квартала.

«На каждом шагу здесь арабская кухня, кальянные, кебабы и донеры. Создается полное ощущение того, что ты приехал в какую-нибудь арабскую страну, но никак не в Германию, — поделилась актриса. — Привычную Европу я увидела только тогда, когда пошла гулять по старому городу. Но и там то и дело встречались беженцы, бомжи и другие люди, просящие помощи».

В старом городе Александра посетила главную площадь Мюнхена — Мариенплац с новой готической ратушей, собор Святого Петра и старую ратушу. Однако ощущение дискомфорта не покидало девушку все время.

«Казалось бы, Мюнхен — столица Баварии: здесь варят самое крутое пиво, готовят вкуснейшую свиную рульку, однако у меня к этому городу возникло какое-то отторжение. Я заметила столько посторонних взглядов на себе, которые наблюдали, как я паркую машину, как я иду по улице. Возникло ощущение небезопасности. Поэтому вечером я купила билет до Берлина. Я, правда, понятия не имею, что я буду там делать, я ничего не планировала. Но чувствую, что меня туда очень тянет. То ли мне так не понравился Мюнхен, то ли так понравился Берлин, но я очень счастлива, что уезжаю обратно», — поделилась эмоциями Кузенкина.

Она буквально сбежала из города, чтобы вернуться в Берлин. А уже в ближайшие дни девушка окажется дома в Москве.