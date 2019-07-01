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«Я всегда где-то рядом»: Нагиев обратился к младшему брату

Артист поздравил родственника с 48-летием.

«Я всегда где-то рядом»: Нагиев обратился к младшему брату
Дмитрий Нагиев Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Нагиев, несмотря на свою высокую популярность в России, предпочитает оставлять в тени свою личную жизнь. Он не рассказывает о своих детях, не показывает их снимков, сохраняя право близких на частную жизнь.

Но 1 июля телеведущий сделал исключение: он публично поздравил с днем рождения своего младшего брата, Евгения Нагиева. В своем профиле актер выложил фото брата, которому исполнилось 48 лет, и тепло обратился к нему.

«С днём рождения тебя, мой брат. Пока я старший, но придёт день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Будь счастлив. Я всегда где-то рядом», — написал Дмитрий.

Поклонники Нагиева присоединились к поздравлениям в комментариях и пожелали имениннику здоровья, а брату — как можно дольше оставаться старшим.
Отметим, Евгений Нагиев — предприниматель. В настоящее время он управляет сетью мини-отелей в Санкт-Петербурге, а Дмитрий время от времени помогает ему с рекламой.

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Дмитрий НагиевЕвгений Нагиевсемьи звезд

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«Я всегда где-то рядом»: Нагиев обратился к младшему брату
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