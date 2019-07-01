Королевские страсти: Чарльз и Диана разгромили комнату во время медового месяца

Как выяснилось, брак принцессы Уэльской был обречен с самого начала.

Уинстон Черчиль, внук своего знаменитого тезки, рассказал о беспорядке в комнате, который устроили принц Чарльз и принцесса Диана во время медового месяца. По его словам, брак леди Ди начал трещать по швам с самого начала.

Через месяц после того, как сын королевы женился, отец Дианы Джонни Спенсер пригласил своего приятеля Черчиля на обед в Элтроп, так как хотел показать ему частные апартаменты.

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«Мы пообедали и он сказал, гордый как индюк, что должен показать мне комнату для гостей, которую полностью переделал к возвращению Чарльза и Дианы после медового месяца. В помещении были новые шелковые обои зеленого цвета и поставлена новая кровать», — вспоминает политик.

«Он открыл дверь, сказав, что там была небольшая бойня. На самом же деле там было настоящее королевское сражение: на обоях виднелись потеки воды, сломано кресло в стиле «чиппендейл», а на зеркале была трещина. В то время моя жена и я списали это на обычную ссору между влюбленными», — признался гость.

«Однако теперь, по прошествии времени, понятно, что семейная жизнь Дианы не задалась с самого начала», — цитирует Черчиля Express.